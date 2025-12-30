Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Военкор Коц считает, что РФ может ответить новым оружием на атаку по резиденции Путина

Военкор Коц: РФ может ответить Украине оружием, какого мир еще не видел
Телеграм-канал «RIA_KotZ»

Россия в ответ на украинскую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина может ответить новым оружием. Такое мнение высказал военкор Александр Коц в статье на kp.ru.

«Ответной атакой мы можем проверить свои новые вооружения. Владимир Путин говорил, что у нас есть пара козырей, которых мир еще не видел. Самое время их испытать в реальных боевых условиях. Чтобы удар «Орешника» по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком», — написал Коц.

По его мнению, теперь на мирных переговорах «поставлен крест».

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает вариант ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

Ранее патрульный самолет США пролетел над Черным морем.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531517_rnd_7",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+