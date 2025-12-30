Военкор Коц считает, что РФ может ответить новым оружием на атаку по резиденции Путина

Военкор Коц: РФ может ответить Украине оружием, какого мир еще не видел

Россия в ответ на украинскую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина может ответить новым оружием. Такое мнение высказал военкор Александр Коц в статье на kp.ru.

«Ответной атакой мы можем проверить свои новые вооружения. Владимир Путин говорил, что у нас есть пара козырей, которых мир еще не видел. Самое время их испытать в реальных боевых условиях. Чтобы удар «Орешника» по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком», — написал Коц.

По его мнению, теперь на мирных переговорах «поставлен крест».

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает вариант ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

