Россиян предупредили о продуктах на новогоднем столе, которые могут сломать коронку или пломбу

О том, какие продукты на новогоднем столе чаще всего вызывают повреждения реставраций зубов, «Газете.Ru» рассказал Сергей Козлов, стоматолог-ортопед стоматологической клиники Inwhite Medical.

«Реставрации зубов бывают двух типов — временные и постоянные. Для временных реставраций, которые, как правило, изготавливаются из пластмассы и фиксируются на временном цементе, наибольшую опасность представляют вязкие продукты, которые образуют плотный липкий комок и при надкусывании могут привести к поломке. К таким продуктам относятся хлебобулочные изделия, ирис, шоколадные батончики, пряники и другие аналогичные сладости, часто присутствующие на новогоднем столе», — объяснил он.

Пациентам с постоянными, но старыми, давно зафиксированными и имеющими ослабленную фиксацию реставрациями также следует быть особенно осторожными при употреблении вязкой пищи.

«Кроме того, крайне важно избегать кислых продуктов, поскольку они существенно снижают pH слюны. Если на зубах есть участки, не закрытые реставрациями, либо реставрация прилегает неплотно, воздействие кислой среды может усиливать чувствительность: дентин (твердая ткань зуба) начинает активнее реагировать, и в кислой среде ускоряется стирание зубных поверхностей. В большей степени это относится к композитным реставрациям, которые не полностью перекрывают зуб», — заявил эксперт.

Пациентам со съемными протезами важно ограничивать потребление сахаров, особенно в период новогодних праздников, когда на столе много сладостей. Также часто в это время пациенты забывают своевременно снимать, промывать и очищать протезы, что приводит к накоплению налета как на самих конструкциях, так и под ними. Если речь идет о полных съемных протезах с вакуумом, это может способствовать развитию грибковой инфекции — кандидоза.

«Стоит также помнить о рисках, связанных с повышенным употреблением алкоголя в новогодние праздники. Во-первых, алкоголь обладает выраженной кислотностью и усиливает закисление полости рта. Во-вторых, он значительно повышает риск развития бруксизма — непроизвольного сжимания и скрежетания зубами. При повышенном употреблении алкоголя эти проявления усиливаются, а при наличии реставраций возрастает риск их повреждения и сколов», — рассказал стоматолог.

Если во время праздника возникает подозрение на скол пломбы или коронки, в первую очередь необходимо оценить, травмирует ли этот участок слизистую — внутреннюю поверхность щеки или язык. Важно понять, острый ли это скол.

«Если скол острый и при каждом движении языка, во время жевания или речи травмирует щеку или язык, необходимо как можно скорее обратиться к стоматологу. Любые раны на слизистой оболочке должны заживать в течение двух недель, и оставлять без внимания острые края, особенно травмирующие боковую поверхность языка, крайне опасно», — заявил эксперт.

Если скол произошел, но при этом не вызывает травмирования слизистой, следующим шагом нужно проверить наличие подвижности. Если часть реставрации подвижна, то она рано или поздно начнет повреждать окружающие ткани. Сначала дискомфорта может не быть, но со временем, как правило, появляются болевые ощущения. В таком случае тоже необходимо обратиться к стоматологу для устранения проблемы.

«Если нет ни острого края, ни подвижности, следует обратить внимание на наличие чувствительности: возникает ли боль при контакте с воздухом, холодным, горячим или сладким. Если болевых симптомов и реакции на внешние раздражители нет, визит к стоматологу можно запланировать без срочности. Если же чувствительность присутствует, но отсутствуют первые два фактора, ситуация также, как правило, не является критической и допускает плановое обращение к специалисту, без экстренного визита», — добавил врач.

Если говорить именно о продуктах питания, самым неблагоприятным фактором для зубов остается кислая среда. Речь идет о продуктах, которые снижают pH и закисляют полость рта.

«Это не значит, что кислые продукты необходимо полностью исключать из новогоднего стола, однако важно соблюдать несколько правил. После употребления кислой пищи не рекомендуется чистить зубы в течение как минимум одного часа — это международная стоматологическая рекомендация. Данное правило распространяется и на пациентов с ортопедическими конструкциями, особенно если часть зубных тканей остается открытой, например при наличии виниров или накладок», — сказал эксперт.

Второе важное правило — после кислых продуктов стоит съесть что-то более щелочное, чтобы быстрее нормализовать состояние полости рта. Классический пример подходящего сочетания — вино и сыр. Вино обладает кислой средой, сыр — щелочной, и именно поэтому сыр традиционно подают в качестве закуски к вину.

