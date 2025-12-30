Профессор рассказал, чью пенсию пересчитают в 2026 году

Профессор Виноградов рассказал об индексации пенсий в 2026 году

Главным изменением для большинства россиян в 2026 году станет индексация страховых пенсий, запланированная на 1 января. Об этом сообщил агентству «Прайм» профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Коэффициент индексации установлен на уровне 7,6%, что соответствует прогнозируемой инфляции за этот год, отметил он.

В результате средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля, рассказал Виноградов, подчеркнув, что повышение носит всеобщий характер и коснется в том числе работающих пенсионеров, которые с 2026 года вновь включаются в систему ежегодной индексации.

Кроме того, с 1 апреля на 6,8% произойдет индексация социальных пенсий.

Профессор добавил, что ежемесячной доплатой к пенсии могут воспользоваться летные экипажи гражданской авиации и работники угольной промышленности. Соответствующая выплата будет индексирована 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Осенью также ожидается перерасчет пенсий военным.

До этого депутат Екатерина Стенякина сообщила, что стоимость покупки одного пенсионного балла в следующем году составит 65,6 тыс. рублей.

