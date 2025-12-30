Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Профессор рассказал, чью пенсию пересчитают в 2026 году

Профессор Виноградов рассказал об индексации пенсий в 2026 году
Александр Кряжев/РИА Новости

Главным изменением для большинства россиян в 2026 году станет индексация страховых пенсий, запланированная на 1 января. Об этом сообщил агентству «Прайм» профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Коэффициент индексации установлен на уровне 7,6%, что соответствует прогнозируемой инфляции за этот год, отметил он.

В результате средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля, рассказал Виноградов, подчеркнув, что повышение носит всеобщий характер и коснется в том числе работающих пенсионеров, которые с 2026 года вновь включаются в систему ежегодной индексации.

Кроме того, с 1 апреля на 6,8% произойдет индексация социальных пенсий.

Профессор добавил, что ежемесячной доплатой к пенсии могут воспользоваться летные экипажи гражданской авиации и работники угольной промышленности. Соответствующая выплата будет индексирована 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Осенью также ожидается перерасчет пенсий военным.

До этого депутат Екатерина Стенякина сообщила, что стоимость покупки одного пенсионного балла в следующем году составит 65,6 тыс. рублей.

Ранее в Соцфонде рассказали, в каких регионах РФ самые высокие пенсии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531595_rnd_5",
    "video_id": "record::c5e4179a-18d4-461b-936b-ce0860ce762c"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+