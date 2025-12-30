Размер шрифта
Зеленский намерен уйти с поста после завершения конфликта

Зеленский заявил, что уйдет из власти после завершения конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский намерен оставить свой пост после завершения российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью Брету Байеру, которое вышло в программе Special Report на канале Fox.

«Да», — сказал Зеленский, отвечая на слова интервьюера, уйдет ли он, когда конфликт завершится.

14 декабря президент Украины заявил, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы при условии обеспечения безопасности.

На прошлой неделе он сообщил, что президентские выборы в стране могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва «готова подумать» над обеспечением безопасности и об отказе от ударов вглубь украинской территории в день голосования.

Ранее Трамп и Зеленский допустили проведение референдума по пунктам мирного плана.

