Свыше 80% жителей подконтрольной Вооруженным силам России территории Харьковской области получили гражданство РФ. Об этом во время подведения итогов года сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района Александр Капленко.

В 2025 году более 700 жителей района подали документы на вступление в российское гражданство. Свыше 600 из них уже получили паспорта России.

12 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Херсона и всего правобережья после освобождения от оккупации Вооруженных сил Украины смогут получить российское гражданство в ускоренном порядке.

17 июля стало известно, что Государственная дума РФ приняла поправку, согласно которой жителей четырех новых регионов и республики Крым не смогут лишать гражданства за совершенные преступления. Все они получили российские паспорта в результате включения регионов в состав РФ.

