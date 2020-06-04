Два человека погибли при пожаре на складе в Смоленской области

Крупный пожар вспыхнул на территории нескольких складов в городе Десногорске в Смоленской области, погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Произошло возгорание на территории складской зоны на площади 600 квадратных метров. При разборе завалов обнаружены тела двух погибших», — сказал собеседник агентства.

По его информации, распространение огня удалось взять под контроль.

Причины пожара уточняют спасатели. Личности погибших в настоящее время опознать не удалось.

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