В Москве выздоровели более половины заболевших COVID-19

В Москве выздоровели более половины всех заразившихся коронавирусом, за сутки медики выписали более 3 тыс. пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального оперативного штаба.

Власти сообщили, что прирост новых случаев заболевания в столице за последние сутки остается рекордно низким — около 1%.

Число выписанных пациентов превышает количество заразившихся за последние 24 часа в 1,5 раза. Всего успешно побороли инфекцию 94 715 человек.

По словам оперштаба, за сутки в Москве инфекцией заразились 1 998 человек. Последний раз такой показатель фиксировали 16-17 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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