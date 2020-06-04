Сильные дожди в Москве повалили десятки деревьев и повредили 25 автомобилей

В Москве за прошедшие сутки сильные дожди повалили порядка 50 деревьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что деревья упали вследствие подмыва грунта, а не из-за ветра.

В результате 25 автомобилей получили повреждения, но среди людей никто не пострадал.

Также, как уточняет источник, в столице было ликвидировано несколько крупных скоплений воды, самые многочисленные — на северо-востоке.

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