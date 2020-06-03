Во Франции число смертей от коронавируса превысило 29 тысяч
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Во Франции за сутки от коронавируса скончался 81 человек, что увеличивает общее число жертв до 29 021, пишет минздрав страны.
«С начала эпидемии во Франции умерли 29 021 человек, из них 18 671 — в больницах, а 10 350 — в социальных и медико-социальных учреждениях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в стране коронавирусом заразились 151 тыс., выздоровели почти 69 тыс., скончались около 29 тыс. пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.