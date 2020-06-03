Москвич позже всех узнал о пандемии коронавируса, выйдя из двухмесячной комы

Житель Москвы узнал о ситуации с коронавирусом в России только в конце мая, выйдя из двухмесячной комы после экстренной операции, передает РИА «Новости».

Этот случай произошел в центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента.

Нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов рассказал, что мужчина поступил в больницу 6 марта, где его прооперировали, после чего пациент погрузился в кому.

Позже у мужчины была диагностирована двусторонняя пневмония, сообщил Реутов. Даже подозревали COVID-19, однако все результаты давали отрицательный результат, добавил врач.

Жена пациента уточнила, что до операции ее муж слышал о коронавирусе, но вирус еще не так распространился в России.

Спустя пять недель мужчина пришел в себя и испытал шок от новостей о пандемии, рассказали лечащий врач и жена мужчины.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.