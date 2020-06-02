Метрополитен Мехико попросил пассажиров молчать ради защиты от COVID-19

В метро Мехико рекомендовали жителям минимизировать разговоры и больше молчать, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Эту кампанию назвали «Бесшумное предотвращение заражения». Она направлена на снижение «выброса капель, которые образуются во время разговоров во рту и могут быть фактором заражения в закрытых помещениях».

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Мехико выявлено более 90 тысяч заболевших COVID-19. Власти обязали всех граждан носить в метро защитные медицинские маски.

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