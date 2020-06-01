В России летом могут открыться свыше 3,5 тыс. пляжей

В летний сезон в России могут открыться более 3,5 тысяч пляжей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского МЧС.

По данным министерства, в прошлом году по стране функционировало свыше 3,78 тыс. пляжей.

«На сегодняшний день на учете - более 3,5 тыс. пляжей. Наибольшее их количество зарегистрировано в Краснодарском крае (более 500) и Республике Крым (более 420)», — рассказали в пресс-службе.

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