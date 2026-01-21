В Новосибирске под завалами рухнувшего здания могут находиться несколько человек

МЧС: под завалами рухнувшего в Новосибирске здания могут находиться люди

Несколько человек могут находиться под конструкциями рухнувшего двухэтажного здания в Новосибирске. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

До этого из-под завалов спасли женщину. Сейчас ее осматривают медики. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. По факту случившегося МЧС открыло «горячую» линию.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего могло стать большое количество снега на крыше здания. По предварительной информации, в результате обрушения пострадали два человека.

По словам очевидца, помещения некоторых магазинов новосибирского ТЦ, в котором обрушилась крыша, пострадали незначительно.

