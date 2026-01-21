В России первыми в мире нашли способ лечения опасного вирусного заболевания

Хронический гепатит B остается одной из самых трудноподдающихся лечению вирусных инфекций: современные препараты способны лишь подавлять размножение вируса, но не удалять его из клеток печени. Из-за этого миллионы пациентов по всему миру вынуждены принимать терапию пожизненно. Ученые Сеченовского Университета предложили принципиально новый подход, который впервые делает полное удаление вируса достижимой задачей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Как объяснил руководитель лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Дмитрий Костюшев, главная проблема гепатита B заключается в том, что вирус формирует устойчивый генетический «резервуар» внутри клеток. Даже при успешном подавлении размножения вирусная ДНК сохраняется, и после отмены препаратов инфекция быстро возвращается. Именно поэтому существующие лекарства не приводят к выздоровлению, а лишь сдерживают болезнь.

В Сеченовском университете подошли к задаче иначе: не блокировать вирус, а физически удалить его геном из клеток. В основе подхода лежит система CRISPR/Cas, способная разрезать ДНК в строго заданных местах. Однако ее применение против хронической вирусной инфекции оказалось куда сложнее, чем редактирование наследственных мутаций. Вирус постоянно копирует свой геном, а сама система CRISPR должна быть доставлена точно в инфицированные клетки, работать короткое время и не вызывать иммунный ответ.

Ключевым прорывом стала разработка невирусной системы доставки. Ученые создали биодеградируемые наночастицы, которые эффективно «упаковывают» CRISPR-комплексы и доставляют их именно в клетки печени, пораженные вирусом. В одну такую частицу помещаются сотни активных комплексов — достаточно, чтобы удалить все копии вирусной ДНК в клетке. При этом наночастицы существуют в организме менее суток и полностью исчезают, не оставляя следов.

Особое значение имеет технология биокамуфляжа. В отличие от вирусных векторов, которые иммунная система запоминает и нейтрализует при повторном введении, новые наночастицы не воспринимаются организмом как угроза. Это делает возможным редозирование терапии — критически важное условие для лечения хронических заболеваний, где одного вмешательства может быть недостаточно.

По словам Дмитрия Костюшева, работа над технологией заняла около десяти лет, но по меркам создания принципиально новой генетической терапии это быстрый путь. Сегодня фундаментальная часть исследований завершена: показаны эффективность и безопасность подхода на доклинических моделях. В перспективе технология может быть адаптирована не только для лечения гепатита B, но и для других вирусных инфекций, онкологических заболеваний и наследственных патологий, где требуется точное и управляемое редактирование генома.

Ученые надеются, что уже в ближайшие годы новая система сможет дойти до клинических испытаний, приблизив момент, когда хронический гепатит B перестанет быть пожизненным приговором.

Ранее в России создали биочернила с секретомом стволовых клеток для регенерации тканей.