Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

«Чтобы мною гордился папа»: 11‑летняя дочь Тимати копит деньги на собственную квартиру

Дочь Тимати Алиса призналась, что копит деньги на квартиру своей мечты
KION

Алиса Юнусова — 11‑летняя дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой — поделилась в рамках детского проекта «Кидс видео», что уже начала откладывать деньги на покупку собственной квартиры. Вырезку публикует Telegram-канал «НеМалахов».

«У меня есть квартира, о которой я просто мечтаю. Я взяла фотографии из Pinterest — и составила квартиру, которую считаю гениальной! Я на нее коплю деньги», --поделилась юная наследница.

Помимо финансовой цели, призналась Юнусова, она мечтает стать востребованной актрисой.

«Вторая мечта — это чтобы я стала такой суперактрисой, хорошей и востребованной. Чтобы мною гордились папа, Симона и мама», — рассказала девочка.

В заключении дочь Тимати добавила, что ее последнее желание связано с бабушкой Симоной.

«Я хочу, чтобы у Симоны все было хорошо со здоровьем», — подытожила она.

2 августа Тимати стал отцом в третий раз. Мать рэпера Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину.

Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Примечательно, что рэпер ни разу не вступал в официальный брак.

Ранее сообщалось, что дочь Дмитрия Маликова едва не пострадала в день рождения. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27673837_rnd_7",
    "video_id": "record::5ffcf920-8843-454e-994c-a688c1b6fbdf"
}
 
Теперь вы знаете
Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+