«Чтобы мною гордился папа»: 11‑летняя дочь Тимати копит деньги на собственную квартиру

Дочь Тимати Алиса призналась, что копит деньги на квартиру своей мечты

Алиса Юнусова — 11‑летняя дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой — поделилась в рамках детского проекта «Кидс видео», что уже начала откладывать деньги на покупку собственной квартиры. Вырезку публикует Telegram-канал «НеМалахов».

«У меня есть квартира, о которой я просто мечтаю. Я взяла фотографии из Pinterest — и составила квартиру, которую считаю гениальной! Я на нее коплю деньги», --поделилась юная наследница.

Помимо финансовой цели, призналась Юнусова, она мечтает стать востребованной актрисой.

«Вторая мечта — это чтобы я стала такой суперактрисой, хорошей и востребованной. Чтобы мною гордились папа, Симона и мама», — рассказала девочка.

В заключении дочь Тимати добавила, что ее последнее желание связано с бабушкой Симоной.

«Я хочу, чтобы у Симоны все было хорошо со здоровьем», — подытожила она.

2 августа Тимати стал отцом в третий раз. Мать рэпера Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину.

Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Примечательно, что рэпер ни разу не вступал в официальный брак.

