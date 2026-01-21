Обвиняемый в насилии над детьми Тимоти Басфилд освобожден без залога

Актер Тимоти Басфилд будет освобожден из‑под стражи по делу о сексуальном насилии до начала судебного разбирательства. Об этом сообщает «Би-би-си».

Обладатель премии «Эмми», сдавшийся местным властям на прошлой неделе, обвиняется в сексуальном насилии над двумя мальчиками на съемочной площадке сериала «Уборщица», который он режиссировал и продюсировал. 68‑летний Басфилд отвергает обвинения.

На суде обвинение настаивало на содержании актера под стражей, утверждая, что имело место «систематическое» неподобающее поведение. Однако судья разрешил освобождение без залога, но при условии, что артист будет являться на все будущие судебные заседания.

Адвокаты Басфилда представили на судебном заседании более 70 писем от людей, подтверждающих его добропорядочность. Они также рассказали, что актер прошел проверку на полиграфе по поводу выдвинутых против него обвинений — и она дала отрицательный результат. При этом обвинение выразило сомнения в достоверности полиграфа и попросило не придавать ему большого веса.

В то же время адвокат актера Эмбер Файерберг уверила судью, что тот не «использовал свою власть» при прохождении полиграфа, поскольку у него ее больше нет.

«Он persona non grata, и не потому, что сделал что‑то не так… а из‑за того, в каком мире мы живем», — сказала она.

Защита актера также заявила, что есть множество доказательств подтверждающих то, что обвинения против него были сфабрикованы.

«Эта история выглядит правдоподобно, и она очень печальная. Есть жертвы — двое мальчиков. Но их сделали таковыми не Тим Басфилд, а их собственные родители», — считают адвокаты звезды.

