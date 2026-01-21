Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине

Приставы начали арестовывать имущество Чубайса на миллиарды рублей

ТАСС: приставы начали арестовывать имущество Чубайса на 11,9 млрд рублей
Евгений Биятов/РИА Новости

Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с материалами дела.

Уточняется, что на счета Чубайса наложен арест почти на 11,9 млрд рублей. Материалы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы, на их основании они открыли исполнительное производство.

«Предмет исполнения — наложение ареста», — сказано в документе.

В декабре Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывших руководителей «Роснано», в том числе экс-главы госкорпорации Анатолия Чубайса. Иск против топ-менеджмента компания подала в начале декабря, он связан с проектом Crocus, в рамках которого в РФ планировалось создать производство магниторезистивной оперативной памяти MRA.

До этого «Роснано» уже подавала иск к бывшему руководству — суд арестовывал имущество Чубайса и еще семи ответчиков на сумму 5,6 млрд руб. Тогда же стало известно, что экс-глава корпорации избавился от всей недвижимости в РФ еще в 2023 году. Сам Чубайс с марта 2022 года находится за пределами России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Чубайс ушел с поста главы попечительского совета Фонда Гайдара.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27671521_rnd_2",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+