В Норвегии выступили против бойкота чемпионата мира из-за Трампа

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что не поддерживает бойкот чемпионата мира по футболу-2026 в США. Его слова передает VG.

«Я не поддерживаю бойкот как общую меру. Сейчас у нас есть некоторые разногласия с США, но не такие, которые заставили бы нас бойкотировать чемпионат мира по футболу. И, по крайней мере, тот чемпионат мира по футболу, в котором мы сами будем участвовать», — заявил Стере.

В СМИ уже появились сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Российская сборная из-за отстранения от международных турниров не была допущена до жеребьевки мундиаля.

Ранее Франция отказала в бойкоте ЧМ и США.