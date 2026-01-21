Размер шрифта
Уголовное дело возбудили в связи с обрушением крыши ТЦ в Новосибирске

СК: уголовное дело возбуждено по факту обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
Прокуратура Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения крыши здания ТЦ в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время следователи работают над сбором и закреплением доказательств по уголовному делу.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего могло стать большое количество снега на крыше здания.

По предварительной информации, в результате обрушения пострадали два человека. Как сообщили в МЧС России, одна женщина была спасена из-под завалов.

Ранее в МЧС заявили, что под завалами в новосибирском ТЦ могут находиться еще люди.

