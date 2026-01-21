Размер шрифта
На юг Италии обрушился шторм «Гарри»

В сети появилось видео волн на улицах юга Италии из-за сильного шторма 
Из-за сильного шторма «Гарри» на юге Италии объявлен «красный» уровень тревоги. Об этом сообщает департамент защиты граждан Италии.

По данным ведомства, тревога действует в районах Сицилии, Сардинии и Калабрии. 675 человек из этих регионов эвакуировали. В среду, 21 января, в регионе ожидаются сильные дожди и штормовой ветер.

По данным газеты The Sun, высота волн достигала девяти метров, мощные потоки воды текут по городским улицам.

16 января Philippine News Agency сообщало, что тропический шторм «Ада» (известный также как «Нокаен») спровоцировал серьезные затруднения в грузоперевозках на Филиппинах. Более 6 тысяч человек, 37 судов и более 2,3 тысячи накатных грузов застряли в портах.

Филиппинская береговая охрана отметила, что наибольшие задержки наблюдаются в портах, расположенных в Восточном и Центральном Васайи, Бикольском регионе и на северо-востоке Минданао. В общей сложности, в этих районах скопилось 6064 человека, 37 судов и 2352 единицы накатных грузов.

Ранее на побережье Ялты обрушился шторм.
 
