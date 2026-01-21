В Екатеринбурге педагог пригласил суворовца в баню и надругался над ним

В Екатеринбурге педагог получил срок за надругательство над суворовцем

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который совершал действия сексуального характера в отношении воспитанника суворовского училища. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды Свердловской области».

Как удалось установить в суде, мужчина пригласил мальчика к себе на дачу, чтобы попариться в бане. Во время гигиенической процедуры он стал приставать к несовершеннолетнему.

Отмечается, что фигурант является бывшим воспитателем того же суворовского училища. Сколько лет было пострадавшему в момент совершения преступления, не уточняется.

Сам фигурант не признал свою вину, однако следователи предоставили достаточно доказательств, чтобы вынести обвинительный приговор.

Педагога приговорили к восьми годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима. Помимо этого, его обязали выплатить компенсацию мальчику в размере 200 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в силу, стороны могут обжаловать его.

