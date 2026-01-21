Ученая объяснила, почему вес товаров становится все меньше, а цены – нет

Практика скрытого подорожания товаров за счет уменьшения веса, известная как шринкфляция, ежегодно обходится россиянам примерно в 1 трлн рублей и в 2026 году может получить новое распространение. При неизменной цене и привычной упаковке покупатель получает меньше продукта, что делает рост стоимости менее заметным, но не менее ощутимым для бюджета. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как объясняют эксперты, актуальность шринкфляции связана с сочетанием двух факторов. С одной стороны, потребители после резких ценовых скачков прошлых лет стали особенно чувствительны к любым изменениям на полках. С другой — для бизнеса сохраняются высокие издержки на логистику, энергоресурсы, упаковку, зарплаты и импортные комплектующие. В таких условиях прямое повышение цен становится рискованным, тогда как уменьшение фасовки позволяет сохранить прибыль без резкого падения спроса.

По словам старшего преподавателя кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлии Стародумовой, ключевую роль играет психологический эффект «ценовых порогов». Для покупателя цена в 199 рублей выглядит значительно привлекательнее, чем 219, даже если за те же деньги он получает меньше товара. Дополнительное давление на производителей оказывают крупные торговые сети, которые в условиях ценовой конкуренции часто ограничивают возможность повышения отпускных цен. В результате сокращение веса становится для компаний практически единственным инструментом маневра.

По данным аналитиков, в 2025 году шринкфляция уже затронула многие категории: пирожные «похудели» в среднем на 11%, шоколад — на 6%, пельмени — на 5%. В 2026 году эксперты ожидают ее распространения на напитки, молочную и колбасную продукцию, снеки, кофе и кондитерские изделия. Среди непродовольственных товаров в зоне риска оказываются бытовая химия и туалетная бумага, где уменьшается объем или метраж при прежнем дизайне упаковки.

Эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе шринкфляция подрывает доверие к брендам. Покупатели, заметившие скрытое подорожание, чаще отказываются от привычных марок. Люди с более высокими доходами, как правило, переключаются на фермерские и локальные продукты, а потребители с ограниченным бюджетом — на более дешевые аналоги и собственные торговые марки сетей.

Чтобы избежать переплат, специалисты советуют обращать внимание не на цену упаковки, а на стоимость за килограмм, литр или штуку, а также настороженно относиться к смене дизайна и маркетинговым надписям вроде «новый формат» или «улучшенная рецептура». В условиях, когда шринкфляция становится частью повседневной экономической реальности, именно внимательность покупателей остается главным инструментом защиты.

Ранее в России нашли способ строить жилье из снега для освоения Арктики.