Жена, проигнорировавшая слова супруга про участие в конкурсах, выиграла дом за $5 млн

Жительница Великобритании Никола Дикинсон стала владелицей дома стоимостью около $5 млн после победы в благотворительном розыгрыше. Ранее супруг неоднократно уговаривал ее прекратить участие в подобных конкурсах, считая это пустой тратой денег и времени, пишет Good News Network.

Победивший объект недвижимости расположен в Озерном крае Англии. Дом полностью меблирован, не обременен ипотекой и расположен на участке с частным озером. Кроме того, победительнице также полагается $335 тысяч наличными на обустройство и текущие расходы. Никола может жить в доме, сдавать его в аренду или продать.

Для участия в розыгрыше Дикинсон приобрела билет стоимостью $33. По ее словам, она участвовала в подобных конкурсах около четырех лет, несмотря на скептическое отношение мужа Мартина.

«Он постоянно говорил, что я никогда ничего не выиграю, и просил меня остановиться. Теперь я рада, что его не послушала», — рассказала женщина.

О выигрыше Никола узнала, находясь дома. В тот день супруги обсуждали возможные сокращения на работе и финансовые трудности. По словам Дикинсон, новость полностью изменила их планы и отношение к будущему.

«В то утро мы переживали из-за расходов, а теперь все выглядит совсем иначе. Это странно осознавать», — отметила она.

Никола добавила, что победа позволит семье помочь детям и внукам, а также впервые за многие годы задуматься о более спокойной жизни. В мае ей исполнится 60 лет.

