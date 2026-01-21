Российские вузы частично изменили список вступительных экзаменов

Меньше чем за две недели до завершения приема заявлений на сдачу ЕГЭ российские вузы частично обновили перечень обязательных экзаменов. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что изменения, утвержденные ранее Минобрнауки, вступают в силу с 1 марта 2026 года. Нововведения затронули 48 направлений подготовки и делают профильные предметы строго обязательными: физика — для технических специальностей, история — для гуманитарных направлений, уточняет издание.

Кроме того, на педагогических направлениях число предметов для третьего испытания сократили вполовину и больше, а на некоторых других специальностях список предметов, которые можно сдавать для поступления, наоборот, расширили.

До этого сообщалось, что Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для выпускников 2026 года. Теперь для получения аттестата при сдаче ЕГЭ необходимо получить минимум 24 балла по русскому языку, а также на выбор сдать: математику базового уровня — на оценку «удовлетворительно» или профильную математику — минимум на 27 баллов.

Ранее Минобрнауки не поддержало инициативу принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех.