В Нижнем Новгороде полицейского обвинили в разглашении гостайны

Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали оперуполномоченного уголовного розыска линейного отдела полиции в речном порту по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщили РИА Новости в УФСБ по Нижегородской области.

По данным ведомства, полицейский в нарушение российского законодательства передал третьим лицам сведения, составляющие гостайну. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 283 УК РФ.

В УФСБ уточнили, что продолжают устанавливать возможных соучастников и проверяют причастность задержанного к другим эпизодам противоправной деятельности.

В управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу сообщили, что в подразделении собственной безопасности проводится служебная проверка. В ведомстве отметили, что в случае подтверждения вины сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также привлекут к ответственности в установленном законом порядке.

Ранее в Челябинске уволили главу местной полиции.
 
