Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

В Запорожье в результате удара ВСУ загорелся частный дом

Губернатор Балицкий: частный дом загорелся после атаки дрона ВСУ в Запорожье
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

В Запорожской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся частный дом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«В селе Чапаевка Токмакского муниципального округа вследствие удара ВСУ загорелся частный дом», — написал он.

По информации губернатора, удар был совершен украинским беспилотником. Балицкий отметил, что в результате атаки пострадавших нет.

19 января бойцы ВСУ атаковали школу в Запорожской области тремя беспилотниками. По словам главы региона, противник ударил по общеобразовательной школе №1 «Скифия», расположенной в городе Каменка-Днепровская.

В момент удара в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Балицкий подчеркнул, что целью украинских военных явно был мирный объект, при этом жертв среди населения чудом удалось избежать. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекино, мирного жителя не удалось спасти.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27673825_rnd_7",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+