В Запорожье в результате удара ВСУ загорелся частный дом

Губернатор Балицкий: частный дом загорелся после атаки дрона ВСУ в Запорожье

В Запорожской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся частный дом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«В селе Чапаевка Токмакского муниципального округа вследствие удара ВСУ загорелся частный дом», — написал он.

По информации губернатора, удар был совершен украинским беспилотником. Балицкий отметил, что в результате атаки пострадавших нет.

19 января бойцы ВСУ атаковали школу в Запорожской области тремя беспилотниками. По словам главы региона, противник ударил по общеобразовательной школе №1 «Скифия», расположенной в городе Каменка-Днепровская.

В момент удара в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Балицкий подчеркнул, что целью украинских военных явно был мирный объект, при этом жертв среди населения чудом удалось избежать. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекино, мирного жителя не удалось спасти.