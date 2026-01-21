В Кремле подтвердили встречу Уиткоффа и Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» подтвердил встречу президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

Ранее Уиткофф заявил в интервью CNBC, что планирует встретиться с Путиным.

«Такие контакты есть в завтрашнем графике президента», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Накануне глава РФПИ и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели переговоры в павильоне США в швейцарском Давосе, которые российская сторона назвала конструктивными.

В свою очередь, Уиткофф назвал встречу с Дмитриевым очень позитивной.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить личные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе. Позже Зеленский сообщил, что не поедет на форум и останется на Украине, чтобы координировать восстановление энергетики после ночной атаки страны.

Ранее в Кремле заявили, что РФ рассчитывает вовремя получить всю информацию о встречах по Украине.