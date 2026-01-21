В Британии захотели закрыть лазейку для импорта топлива из российской нефти

В парламенте Великобритании обсуждают инициативу по закрытию юридической лазейки, которая позволяет ввозить в страну топливо, произведенное из российской нефти. Об этом сообщает журнал Politico.

По данным издания, Лондон закупал нефтепродукты, включая авиационное топливо, на сумму около 4 млрд фунтов стерлингов. Речь идет о поставках с индийских и турецких нефтеперерабатывающих заводов, которые используют в работе российскую сырую нефть.

Председатель комитета Палаты общин по бизнесу и торговле, депутат от Лейбористской партии Лиам Бирн заявил, что отсутствие запрета на подобный импорт приводит к регулярным финансовым поступлениям в адрес Москвы. По его оценке, каждый месяц промедления означает, что десятки миллионов фунтов продолжают косвенно направляться на военные нужды России.

В связи с этим британские парламентарии настаивают на необходимости ужесточить правила и закрыть существующие правовые пробелы в санкционном режиме.

