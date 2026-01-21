Размер шрифта
Найденное в Босфоре тело мужчины опознали по гидрокостюму

Друг Свечникова: найденное в Босфоре тело принадлежит россиянину
Друг пловца Николая Свечникова сообщил, что на теле мужчины, обнаруженного накануне в турецком Босфоре, надет гидрокостюм, в котором россиянин ранее пропал на заплыве, передает RT.

О том, что на дне Босфора было обнаружено неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. Родственников Свечникова срочно вызвали на процедуру опознания.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее на теле из Босфора обнаружили тату, как у пропавшего Свечникова.

