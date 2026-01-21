Размер шрифта
Мэр Новосибирска прокомментировал обрушение ТЦ в городе

Наумов: спасатели работают на месте обрушения ТЦ в Новосибирске 
Спасатели работают на месте обрушения торгового центра в Новосибирске на улице Наумова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

«На месте работают экстренные службы, правоохранительные органы и администрация района. Для разбора завалов направлена специализированная техника. Территория оцеплена», — написал он.

По предварительной информации, пострадали два человека. Один посетитель находится под завалами. Причины происшествия устанавливаются.

До этого стало известно, что в Первомайском районе Новосибирска обрушилась кровля торгового центра. На кадрах с места происшествия заметно, как конструкция упала вниз. При этом ТЦ «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, предположительно, причиной произошедшего стало большое количество снега на крыше.

По словам очевидца, помещения некоторых магазинов новосибирского ТЦ, в котором обрушилась крыша, пострадали незначительно.

Ранее женщину спасли из-под завалов после обрушения крыши ТЦ в Новосибирске.
 
