Спецпредставитель Путина ответил на слова премьера Бельгии о рабстве Европы

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости стран Евросоюза в отношениях с США.

«Трудный выбор вассалов», — написал Дмитриев в ответ на слова бельгийского премьера.

20 января Вевер, выступая на экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил о рисках Евросоюза стать рабом США. По его мнению , Европа находится на перепутье. Долгое время страны ЕС «пытались умиротворить нового президента США», в том числе проявляя снисходительность по вопросу пошлин, однако сейчас настало время принимать решения.

Де Вевер подчеркнул, что Евросоюз рискует потерять свое достоинство, если продолжит уступать Вашингтону.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ошибкой решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против ряда стран ЕС из-за их позиции по Гренландии.

Ранее сообщалось, что Дания планирует проводить круглогодичные учения в Гренландии.