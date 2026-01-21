Размер шрифта
Уиткофф рассказал о контактах США с Ираном

Уиткофф: США сейчас не ведут переговоры с Ираном, но контакты были
Сергей Бобылев/РИА Новости

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью CNBC заявил, что Вашингтон сейчас не ведет переговоры с Тегераном, однако контакты Соединенных Штатов и Ирана имели место.

«В данный момент мы не ведем с ними переговоров, но у нас были контакты», — сказал он.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с резким предупреждением в адрес Соединенных Штатов на фоне внутреннего кризиса в Исламской Республике.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США направляют авианосец и истребители F-15E на Ближний Восток.

