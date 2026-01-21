Эрдоган рассказал о своем телефонном разговоре с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продуктивном телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления в парламенте турецкий лидер рассказал, что политики обсудили множество важнейших вопросов, которые будут способствовать обеспечению безопасности Сирии, включая совместную борьбу с ИГ.

Он также выразил надежду, что выполнение соглашения между курдской коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС) и Дамаском позволит другим территориям, находящимся под контролем СДС, а также проживающему там гражданскому населению в ближайшее время обрести свободу, что будет способствовать формированию единой Сирии.

19 января Эрдоган в телефонной беседе с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил о поддержке Анкарой Дамаска в борьбе с терроризмом. По словам, руководителя управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, в ходе разговора Эрдоган и аш-Шараа обсудили двусторонние отношения и последние события в Сирии. Турецкий лидер подчеркнул, что для Анкары имеют большое значение территориальная целостность, единство, стабильность и безопасность Сирии.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом может рассматривать «Совет мира» как замену ООН.