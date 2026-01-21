Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Политика

Эрдоган рассказал о своем телефонном разговоре с Трампом

Эрдоган назвал продуктивным телефонный разговор с Трампом по сирийской тематике
Joshua Roberts/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продуктивном телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления в парламенте турецкий лидер рассказал, что политики обсудили множество важнейших вопросов, которые будут способствовать обеспечению безопасности Сирии, включая совместную борьбу с ИГ.

Он также выразил надежду, что выполнение соглашения между курдской коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС) и Дамаском позволит другим территориям, находящимся под контролем СДС, а также проживающему там гражданскому населению в ближайшее время обрести свободу, что будет способствовать формированию единой Сирии.

19 января Эрдоган в телефонной беседе с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил о поддержке Анкарой Дамаска в борьбе с терроризмом. По словам, руководителя управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, в ходе разговора Эрдоган и аш-Шараа обсудили двусторонние отношения и последние события в Сирии. Турецкий лидер подчеркнул, что для Анкары имеют большое значение территориальная целостность, единство, стабильность и безопасность Сирии.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом может рассматривать «Совет мира» как замену ООН.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27673357_rnd_3",
    "video_id": "record::4aa428e1-30d5-4bf7-ba39-fcad73a7170c"
}
 
Теперь вы знаете
Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+