Глава РФПИ оценил слова премьера Бельгии о зависимости от США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости стран Европейского союза от США. Свой комментарий российский чиновник оставил в соцсети X.
«Трудный выбор вассалов», — написал Дмитриев.
Накануне премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступая на экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил о рисках ЕС стать рабом США. По его словам, Европа находится на перепутье. Долгое время страны ЕС «пытались умиротворить нового президента США», в том числе проявляя снисходительность по вопросу пошлин, однако сейчас настало время принимать решения.
Де Вевер подчеркнул, что Евросоюз рискует потерять свое достоинство, если продолжит уступать Вашингтону.
Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 19 по 23 января. На него намерены приехать более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.
