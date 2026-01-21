Глава РФПИ оценил слова премьера Бельгии о зависимости от США

Дмитриев съязвил над словами премьера Бельгии о зависимости ЕС от США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости стран Европейского союза от США. Свой комментарий российский чиновник оставил в соцсети X.

«Трудный выбор вассалов», — написал Дмитриев.

Накануне премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступая на экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил о рисках ЕС стать рабом США. По его словам, Европа находится на перепутье. Долгое время страны ЕС «пытались умиротворить нового президента США», в том числе проявляя снисходительность по вопросу пошлин, однако сейчас настало время принимать решения.

Де Вевер подчеркнул, что Евросоюз рискует потерять свое достоинство, если продолжит уступать Вашингтону.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 19 по 23 января. На него намерены приехать более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

