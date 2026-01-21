Авария парализовала МКАД

В Москве на МКАД авария затруднила движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 36 км МКАД (в районе съезда №38) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП движение транспорта затруднено на 2,2 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Ранее на юго-западе Москвы перекрыли движение.