В ряде СИЗО Украины появились платные камеры

На Украине в ряде следственных изоляторов появились платные камеры. Об этом сообщает министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Ранее Малюська предложил в рамках эксперимента в ряде СИЗО выделить платные камеры с улучшенными условиями.

Эксперимент будет длиться до 2021 года, после чего будет принято решение о законодательном закреплении такой услуги.

Такие камеры уже появились в Киеве, а также Запорожском и Вольнянском СИЗО.

В частности, в платной камере Запорожского СИЗО есть четыре кровати, душ, телевизор, холодильник и микроволновая печь.

«Финансирования не хватает, и нам нужно его зарабатывать», — пояснил Малюська.