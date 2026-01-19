Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Новокузнецкий роддом приостановил работу

Роддом №1 в Новокузнецке приостановил работу на 90 дней
Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

Работу роддома №1 в Новокузнецке, где погибли девять младенцев, приостановили на 90 суток. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

«Суд <...> назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара №1 Государственного автономного учреждения здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 им. Г.П. Курбатова» по приему пациентов сроком до 90 суток с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений», — сказано в сообщении.

До этого газета «Известия» со ссылкой на судебные документы сообщила, что новокузнецкий роддом №1 в 2021 году временно закрывали из-за грубых нарушений. Центральный районный суд Новокузнецка приостанавливал работу акушерского отделения, операционного блока и прачечной на 14 суток. Тогда было установлено, что в плановой операционной отсутствовал реанимационный комплекс для новорожденных, а также, как и в палате интенсивной терапии, использовалась неподходящая мебель, неустойчивая к дезинфекции.

По данным Следственного комитета России по Кемеровской области, в период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка умерли девять младенцев. В региональном минздраве уточнили, что у всех новорожденных, которых не удалось спасти, обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной заражение менингококком. После случившегося было возбуждено уголовное дело. Федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшая пациентка рассказала, как убегали из роддома №1 в Новокузнецке всей палатой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653143_rnd_6",
    "video_id": "record::714b2671-e548-4302-865b-66bd97d3b756"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+