Новокузнецкий роддом приостановил работу

Работу роддома №1 в Новокузнецке, где погибли девять младенцев, приостановили на 90 суток. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

«Суд <...> назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара №1 Государственного автономного учреждения здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 им. Г.П. Курбатова» по приему пациентов сроком до 90 суток с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений», — сказано в сообщении.

До этого газета «Известия» со ссылкой на судебные документы сообщила, что новокузнецкий роддом №1 в 2021 году временно закрывали из-за грубых нарушений. Центральный районный суд Новокузнецка приостанавливал работу акушерского отделения, операционного блока и прачечной на 14 суток. Тогда было установлено, что в плановой операционной отсутствовал реанимационный комплекс для новорожденных, а также, как и в палате интенсивной терапии, использовалась неподходящая мебель, неустойчивая к дезинфекции.

По данным Следственного комитета России по Кемеровской области, в период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка умерли девять младенцев. В региональном минздраве уточнили, что у всех новорожденных, которых не удалось спасти, обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной заражение менингококком. После случившегося было возбуждено уголовное дело. Федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшая пациентка рассказала, как убегали из роддома №1 в Новокузнецке всей палатой.