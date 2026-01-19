Бойцы 1-й президентской оперативной бригады Нацгвардии Украины дезертировали с линии боевого соприкосновения в Запорожской области из-за многочисленных ударов авиабомбами. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Запорожской области с линии боевого соприкосновения дезертировала группа украинских военнослужащих — солдат первой президентской бригады», — сказал он.

По словам советника главы региона, причиной послужили массированные удары фугасными авиабомбами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В декабре прошлого года украинский пленный Сергей Момот заявил, что из 153-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировало порядка 70% личного состава. По его словам, о подобных показателях «никто не говорит».

До этого стало известно, что более 200 тысяч военнослужащих дезертировали или ушли в «самоволку» из ВСУ в 2025 году. С января по октябрь правоохранительные органы Украины зафиксировали более 176 тысяч таких случаев, после чего прекратили публиковать статистику. По оценкам, с учетом тенденции роста общее число дезертиров за год составляет не менее 214 тысяч человек.

Ранее боец ВСУ рассказал, что дезертировал из-за хаоса на фронте.