Фон дер Ляйен заявила о намерении Европы защитить Гренландию

Страны Европы и НАТО «твердо придерживаются» обязательства защищать суверенитет Гренландии и Дании. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что обсудила ситуацию с Гренландией с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и итальянским премьером Джорджей Мелони. И все согласились защищать суверенитет Гренландии.

«Вместе мы твердо придерживаемся нашего обязательства защищать суверенитет Гренландии и королевства Дания. Мы всегда будем защищать наши стратегические экономические интересы и интересы безопасности. Мы встретим эти вызовы нашей европейской солидарности со стойкостью и решимостью», — подчеркнула она.

До этого Фон дер Ляйен в X написала, что введение американских пошлин против стран ЕС из-за Гренландии подорвет трансатлантические отношения и создаст риск их дальнейшего ухудшения. Также она пообещала, что Европа «останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Трамп ответил на это тем, что с 1 февраля пообещал ввести пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые стали участниками миссии НАТО в Гренландии. Согласно планам Трампа, с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действие их будет продолжаться до принятия соглашения о покупке острова США.

