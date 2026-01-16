Самозанятым рассказали, в каких случаях ими заинтересуется налоговая

Налоговая инспекция может заинтересоваться операциями самозанятых россиян в четырех случаях, сказала «Газете.Ru» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

«Первый случай — крупные суммы. Если на ваш счет поступает большая сумма денег (например, значительно превышающая вашу обычную месячную выручку), налоговая служба может начать проверку ее происхождения. Допустим, вы обычно оказываете услуги репетитора, а на ваш счет неожиданно поступают миллионы рублей, это обязательно привлечет внимание налоговой. Второй случай — регулярные крупные переводы. Если регулярно приходят крупные платежи от одних и тех же лиц или организаций, налоговая служба также начнет интересоваться источником дохода», — отметила Сорокина.

По ее словам, например, регулярный перевод крупной суммы от работодателя, если официально вы оформлены как индивидуальный предприниматель или фрилансер, может вызвать подозрения.

Третий случай — переводы от юридических лиц, уточнила Сорокина. По ее словам, получение платежей от компаний также вызывает интерес у налоговой службы. Важно учитывать характер вашего бизнеса и правильно оформлять договоры, предупредила аналитик. Если вы оказываете услуги бизнесу, но получаете оплату наличными или переводом на личную карту физического лица, это может стать сигналом для проверки, подчеркнула Сорокина.

По ее словам, четвертый случай — подозрительные контрагенты. Налоговая служба проверяет легальность ваших контрагентов, и если средства поступили от фирмы с признаками фиктивности («однодневки»), вас ожидает проверка, констатировала Сорокина. Получив деньги от неизвестной компании, признанной налоговой сомнительной, вам придется доказывать свою добросовестность, предупредила экономист.

Кроме того, эксперт призвала сотрудничать только с надежными партнерами, проверять клиентов перед началом работы, избегать работы с компаниями или людьми с плохой репутацией. Экономист посоветовала объяснять происхождение крупных сумм: если получаете крупный платеж, подробно опишите операцию и приложите документы (договор, акт выполненных работ).

Сорокина также призвала разделять личные и рабочие финансы — использовать разные карты для личных и профессиональных расходов. По словам экономиста, это упростит учет и снизит путаницу.

