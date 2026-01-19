Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Названы шаги при ошибочном попадании в реестр злостных неплательщиков алиментов

Адвокат Шалаев: при ошибках в реестре неплательщиков алиментов нужно идти в ФССП
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Если россияне попали в реестр злостных неплательщиков алиментов ошибочно, им необходимо обратиться к судебному приставу, у которого в производстве находится исполнительное производство по этому поводу. Такие действия в беседе с «Газетой.Ru» предложил адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев.

«Реестр работает на сайте Федеральной службы судебных приставов России с мая 2025 года, теперь информацию из него можно получить и на «Госуслугах». Причины, по которым необходимо было задублировать сведения из банка данных исполнительных производств на госуслугах не очевидны. Попадание в реестр не накладывает каких-либо новых обязанностей. Внесение в реестр несет репутационные риски. Если человек попал в реестр по ошибке, он может обратиться к судебному приставу, у которого в производстве находится исполнительное производство для исключения сведений из реестра путем уточнения сведений о должнике», — отметил Шалаев.

Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов появился на «Госуслугах» 13 января 2026 года. В сервисе можно без авторизации проверить человека по ФИО и дате рождения: система покажет, есть ли у него долг, в каком регионе он числится и какова сумма задолженности.

В список включают не всех должников, а только тех, кого уже привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также тех, кого приставы объявили в розыск. Реестр ведут на основании изменений в законодательстве: закон об открытом списке вступил в силу 25 мая 2025 года, а данные остаются в свободном доступе до исключения человека из реестра.

Ранее были названы последствия попадания в реестр злостных неплательщиков алиментов.
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+