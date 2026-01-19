Названы шаги при ошибочном попадании в реестр злостных неплательщиков алиментов

Если россияне попали в реестр злостных неплательщиков алиментов ошибочно, им необходимо обратиться к судебному приставу, у которого в производстве находится исполнительное производство по этому поводу. Такие действия в беседе с «Газетой.Ru» предложил адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев.

«Реестр работает на сайте Федеральной службы судебных приставов России с мая 2025 года, теперь информацию из него можно получить и на «Госуслугах». Причины, по которым необходимо было задублировать сведения из банка данных исполнительных производств на госуслугах не очевидны. Попадание в реестр не накладывает каких-либо новых обязанностей. Внесение в реестр несет репутационные риски. Если человек попал в реестр по ошибке, он может обратиться к судебному приставу, у которого в производстве находится исполнительное производство для исключения сведений из реестра путем уточнения сведений о должнике», — отметил Шалаев.

Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов появился на «Госуслугах» 13 января 2026 года. В сервисе можно без авторизации проверить человека по ФИО и дате рождения: система покажет, есть ли у него долг, в каком регионе он числится и какова сумма задолженности.

В список включают не всех должников, а только тех, кого уже привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также тех, кого приставы объявили в розыск. Реестр ведут на основании изменений в законодательстве: закон об открытом списке вступил в силу 25 мая 2025 года, а данные остаются в свободном доступе до исключения человека из реестра.

