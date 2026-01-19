В России предложили продлить работу детских садов

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила РИА Новости, что работу детских садов в России стоит продлить до 20:00 часов.

По ее словам, существующий график работы детских садов сильно устарел и не удовлетворяет потребностям работающих родителей.

«Сад должен работать до восьми часов (вечера. — «Газета.Ru») совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома», — отметила Москвитина.

Она пояснила, что даже если родители освобождаются около 19:00 часов, им нужно время на дорогу, чтобы добраться до детского сада. Зачастую бабушки и дедушки работают, поэтому также не могут забрать ребенка из детского сада.

