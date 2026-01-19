Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В России предложили продлить работу детских садов

ОП РФ: работу детских садов нужно продлить до 20:00 часов
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила РИА Новости, что работу детских садов в России стоит продлить до 20:00 часов.

По ее словам, существующий график работы детских садов сильно устарел и не удовлетворяет потребностям работающих родителей.

«Сад должен работать до восьми часов (вечера. — «Газета.Ru») совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома», — отметила Москвитина.

Она пояснила, что даже если родители освобождаются около 19:00 часов, им нужно время на дорогу, чтобы добраться до детского сада. Зачастую бабушки и дедушки работают, поэтому также не могут забрать ребенка из детского сада.

15 января региональное управление СК РФ сообщало, что в Челябинске осудили воспитательницу детсада за избиение подопечных.

37-летняя женщина, работая в детском саду №251 в Тракторозаводском районе Челябинска, с января по апрель прошлого года применяла силу к детям, которым было около двух лет.

Ранее четырехлетний ребенок сломал ключицу, оставшись без присмотра в российском детсаду.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653581_rnd_1",
    "video_id": "record::46697506-189e-464f-81c5-7809e6a5ff40"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+