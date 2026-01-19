В палате одной из индийских больниц поселились крысы

В Индии крысы захватили палату с пациентами в больнице и попали на видео

В индийском штате Уттар-Прадеш крысы захватили палату с пациентами в одной из больниц. Видео публикует портал Need to Know.

Животных сняли на видео в клинике государственного медицинского колледжа города Гонда. На кадрах видно, как крысы бегают по трубам в палате над головами пациентов. Грызуны также взбираются на тумбочки, чтобы добраться до пакетов с продуктами.

После того, как ролик набрал популярность в сети, власти раскритиковали руководство колледжа и потребовали принять срочные меры для борьбы с грызунами.

30 декабря газета The New Indian Express писала, что полиция индийского Орманджи обвинила крыс в исчезновении 200 килограммов марихуаны стоимостью $11 тысяч, изъятой у наркодилеров в январе 2022 года.

По данным издания, наркотик обнаружили во время проверки транспортных средств на трассе NH-20. Полиция перехватила автомобиль, перевозивший крупную партию марихуаны из Ранчи в направлении Рамгарха. В результате был задержан один человек.

Журналисты отметили, что наркотик исчез во время судебного процесса над обвиняемым. В полиции уточнили, что инцидент зафиксировали в 2024 году. Сотрудников правоохранительных органов обвинили в грубой халатности.

Ранее россиянин под наркотиками залез на крышу церкви в Индии, перепутав ее со своим отелем.