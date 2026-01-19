«Ох, сейчас было мочилово!»: Лазарев улетел из России в криминальную страну

Певец Сергей Лазарев признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отправился в отпуск за границу — для этого артист, как и в прошлый раз, выбрал непопулярную среди туристов страну Эквадор.

«Уверен, что будет интересно и красиво! Это самое главное! <…> Я люблю заезжать в страны, которые не придет в голову посетить сразу. Хочется узнавать дальние уголки нашей планеты», — сказал исполнитель.

Лазарев уже успел прогуляться по отелю, где он остановился, а затем пошел на прогулку по городу Кито. Певец рассказал, что перед поездкой «начитался ужасов про криминальную обстановку Эквадора», и по приезде ему в глаза бросилось то, что на улице много полиции. Он даже стал свидетелем стычки горожанина с полицией.

«Ох, сейчас было мочилово! Дядька заметил, что карманник спер у него кошелек, схватил его и закричал: «Полиция». Та пришла, дала ему [злоумышленнику] пендель и отпустила», — поделился Лазарев.

Также артист пожаловался на местный стритфуд, отметив, что на улицах торгуют «абы чем». Он сопроводил видео, на котором показал одно из местных заведений быстрого питания, фразой: «Рискнете?»

