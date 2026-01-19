Размер шрифта
Павел Воля о детстве: «Меня всегда ругали»

Юморист Павел Воля признался, что его часто ругали в детстве из-за сестры
Комик Павел Воля в свежем выпуске «Шоу Воли» признался, что в детском возрасте родители возложили на него ответственность — присматривать за младшей сестрой Олей, которая младше его на четыре года.

По словам Воли, родители много работали, поэтому забота о девочке легла на его плечи .

«Меня всегда ругали, если я не досмотрел, и с ней что‑то случилось, то влетало мне», — вспомнил юморист.

При этом Воля подчеркнул, что не держит обиды на родителей: он считает, что это был скорее воспитательный процесс, а не проявление строгости.

Также Воля ответил на вопрос, связано ли то, что он выбрал путь комика, с тем, что он боится быть серьезным человеком. Телеведущий уверил, что это никак не связано, отметив важность его профессии для общества. Юморист считает, что комики посвящают жизнь тому, чтобы делать окружающих счастливее.

«Нет, я не боюсь быть серьезным. Я в обыкновенной жизни вполне себе серьезный человек. Но когда на работе, которая связана с юмором, где надо поднимать людям настроение, где надо шутить… Юмор сближает людей, юмор сглаживает углы, юмор продлевает нашу жизнь», — подчеркнул Воля.

