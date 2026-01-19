Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Министр транспорта Испании назвал странным сход двух поездов с рельсов

Пуэнте: авария на ж/д в Испании странная, она произошла на прямом участке
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в ходе пресс-конференции заявил, что считает крайне странным сход двух поездов с рельсов. Его слова приводит портал NPR.

По его словам, причины случившегося пока неизвестны.

«Все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся», — сказал министр.

Пуэнте уточнил, что авария произошла на участке, который был обновлен в мае прошлого года. Сошедший с рельсов поезд, отметил министр, являлся «относительно новым», ему около четырех лет.

Телеканал RTVE сообщил, что число погибших в результате крушения скоростных поездов в Испании выросло до 24. Получили ранения 73 человека. По данным RTVE, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia (принадлежит Renfe). Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили.

Ранее поезд с сотнями пассажиров переехал стадо слонов, переходивших ж/д пути.
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+