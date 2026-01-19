Размер шрифта
Скандальный финал Кубка африканских наций длился больше 150 минут

Финал Кубка африканских наций между Сенегалом и Марокко продолжался 153 минуты
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Финальный матч Кубка африканских наций между сборными Марокко и Сенегала продолжался 153 минуты.

К первому тайму судьи компенсировали четыре минуты, но игра немного затянулась. В конце основного времени матча сначала арбитр отменил гол сенегальцев, а после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Сенегала за нарушение в своей штрафной площади.

Решение вызвало бурный протест со стороны команды Сенегала. Главный тренер Пап Тьява, после кратких переговоров с судьей, дал указание своим футболистам покинуть поле. Команда ушла в подтрибунное помещение и вернулась только спустя более 10 минут, уже на 12-й минуте добавленного времени. Вернувшийся на поле марокканец Браим Диас не сумел реализовать 11-метровый удар, пробив «паненкой» прямо в вратаря Эдуара Менди. В итоге тайм занял 67 минут, а в дополнительное время было сыграно еще 35 минут.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Сенегала Победный гол на 94-й минуте забил сенегальский полузащитник Пап Гейе. Таким образом, Сенегал повторил свой успех 2021 года, тогда как Марокко последний раз выигрывало турнир в 1976 году.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее ЦСКА предложил более €30 млн за игрока, который отказался ехать в Россию.

