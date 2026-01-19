Французские военнослужащие, в отличие от части политического руководства, не хотят воевать с Россией, так как понимают его бесперспективность и уважают Россию. Об этом в интервью ТАСС заявил французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

«Никто не хочет воевать с Россией. Даже французские военные не хотят», — сказал он.

Сорлин отметил, что Франция не поддерживает агрессию против РФ. Он подчеркнул, что у него есть много знакомых и друзей в армии.

«Младшие и средние офицеры — в отличие от штабных, которые занимаются больше политикой, — не хотят войны с Россией. Солдаты — тоже», — заверил политик.

По его словам, французские военнослужащие осознают, что шансов нет.

16 января лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «действительно хочет», чтобы его страна вступила в войну с Россий, и поэтому заявляет о предоставлении Украине две трети разведданных. Филиппо призвал отстранить Макрона от должности.

Ранее во Франции призвали Макрона «прекратить позорный фарс» с закупками оружия для Украины.