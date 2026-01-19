Размер шрифта
В США назвали причину сдержанности Европы в отношениях с Трампом

NYT: Европа по-прежнему сильно зависит от США
Francois Lenoir/Reuters

Европа по-прежнему сильно зависит от поддержки США в рамках НАТО и в конфликте России с Украиной, и поэтому лидеры ЕС демонстрируют «сдержанность» в отношениях с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет журналистка Катрин Беннхольд в статье для The New York Times.

«Европа по-прежнему сильно зависит от поддержки Соединенных Штатов в рамках НАТО и в конфликте России с Украиной. Это главная причина, по которой европейские лидеры до сих пор проявляли такую сдержанность в своих отношениях с Трампом», — отметила она.

По словам Бэтхольд, в 2025 году европейские лидеры согласились с повышением американских пошлин и совершили серию визитов в Белый дом. Также они «почти не высказывались по вопросу Венесуэлы» и сдержанно критиковали Трампа, когда он якобы «занимал сторону России» в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта, пишет издание.

Однако решение Трампа контролировать Гренландию «не оставило Европе иного выбора, кроме как ответить», отмечает она. Другая журналистка, Дженна Смиалек, отметила, что «пока рано говорить о том, примет ли Европа ответные меры», так как военная зависимость Европы от США сохраняется из-за того, что США «жизненно важны для бороны Украины». Однако угроза суверенитету Гренландии «может стать моментом, когда европейцы наконец-то изменят свою позицию», считает Смиалек.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США хочет захватить Гренландию, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения территории к Штатам, а НАТО начали совместную разведывательную миссию в Гренландии.

В ответ президент Трамп пообещал с 1 февраля 2026 года ввести 10%-е пошлины против стран-участников миссии. Согласно утверждениям Трампа, с 1 июня пошлины поднимутся до 25% и будут отменены лишь после присоединения Гренландии к США. При этом президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС противостоять угрозе введения пошлин и принять контрмеры.

Ранее Фон дер Ляйен заявила о намерении Европы защитить Гренландию.

