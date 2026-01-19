Размер шрифта
Названы самые высокооплачиваемые профессии января

Headhunter: дата-сайентисты из ИТ стали лидерами по уровню зарплаты в январе
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Средняя предлагаемая россиянам зарплата в начале января составила 84,2 тыс. рублей, что на 13% больше прошлогодних показателей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru. При этом доходы некоторых специалистов превышают медианные показатели по стране.

Так, самую высокую заработную плату предлагают ИТ-специалистам и рабочим. На первом месте по уровню дохода расположились дата-сайентисты из ИТ — 245,6 тыс. рублей. На втором месте находятся DevOps-инженеры (222,5 тыс. рублей), на третьем – системные аналитики (173,1 тыс. рублей) из ИТ. В пятерку высокооплачиваемых специальностей также вошли водители (162,9 тыс. рублей) и сварщики (162,3 тыс. рублей).

Среди руководителей в топ-5 высокооплачиваемых специализаций вошли руководители группы разработки (245,3 тыс. рублей), коммерческий директор (209,9 тыс. рублей), директор по маркетингу и PR (200,1 тыс. рублей), директор по информационным технологиям (200 тыс. рублей), финансовый директор (199,8 тыс. рублей).

Наименьшие показатели медианной заработной платы были у дворников (40,1 тыс. рублей), уборщиков (43,3 тыс.), мерчандайзеров (47,7 тыс.), воспитателей (47,7 тыс.) и психологов (51,9 тыс.).

Ранее россиян предупредили, что темпы роста зарплат могут замедлиться в 2026 году. 

